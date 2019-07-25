В Петербурге за ночь от огня пострадали три автомобиля

Прошедшей ночью, с 24 на 25 июля, во Фрунзенском и Приморском районах Санкт-Петербурга сгорело два автомобиля и один частично пострадал от огня.

Около трех часов ночи спасатели отправились по вызову для ликвидации огня у дома 158 по улице Бухарестской во Фрунзенском районе. Огонь распространялся по автомобилю марки «Мерседес», сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Чуть позже стало известно о возгорании автомобиля марки «Хундай», которы был припаркован во дворе дома 143 по улице Савушкина в Приморском районе. Автомобиль выгорел полностью, а стоявший рядом «БМВ» получил частичные повреждения на кузове.

Огонь удалось потушить силами двух пожарных расчетов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что автомобиль влетел в дерево под Шлиссельбургом, есть жертвы.