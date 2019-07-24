Автомобиль влетел в дерево под Шлиссельбургом, есть жертвы

В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Фото: pixabay

В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте. Фото: pixabay

В Кировском районе Ленинградской области скончался пассажир автомобиля, который врезался в дерево.

Вечером 24 июля произошло смертельное ДТП на трассе Шлиссельбург – Нижняя Шальдиха – Путилово – Назия. Мужчина 1987 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2115, не справился с управлением, в результате чего вылетел в кювет и врезался в дерево, сообщает УГИБДД России по Петербургу и Ленобласти.

В результате ДТП пассажир автомобиля получил тяжелые травмы, от которых скончался на мете. Водителя ВАЗ-2115 госпитализировали в больницу с тяжелым состоянием.

По факту аварии проводится проверка. Все детали произошедшего уточняются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что двое детей пострадали в ДТП перекрестке Светлановского и Северного проспектов. Участниками аварии стали «Хендай» и «Мерседес» – они не смогли поделить дорогу и столкнулись на перекрестке Светлановского и Северного проспектов.