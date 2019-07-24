Двое детей пострадали в ДТП перекрестке Светлановского и Северного проспектов

Еще две женщины получили травмы, сейчас им оказывается медпомощь.

Все случилось сегодня днем, 24 июля. Обо всем сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Участниками аварии стали «Хендай» и «Мерседес» – они не смогли поделить дорогу и столкнулись на перекрестке Светлановского и Северного проспектов. В «Хендае» находились два ребенка — мальчик, которому всего два с половиной года и девочка, ей четыре месяца. Судя по видеозаписи, которую распространяют в сети, один ребенок в момент столкновения вылетел из окна. В машине также сидели две женщины, получившие травмы.

Уточняется, что один из детей находится в тяжелом состоянии.

Видео: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что под Киришами в аварии погиб мужчина. Он не учел погодные условия, поэтому не смог справиться с управлением автомобиля, съехал в кювет и угодил прямо в стойку дорожного знака.