Под Киришами в аварии погиб мужчина

Медики не успели оказать ему помощь.

Все случилось сегодня утром, 23 июля, в Киришком районе Ленинградской области. Обо всем стало известно Gazeta.SPb от правоохранительных органов.

Авария произошла на четвертом километре автодорог «Кириши – Смолино». За рулем «Лада Гранта» сидел 60-летний водитель, который направлялся в сторону поселка Будогощь. Он не учел погодные условия, поэтому не смог справиться с управлением автомобиля, съехал в кювет и угодил прямо в стойку дорожного знака. Мужчина получил серьезные травмы и умер на месте, не дождавшись кареты скорой помощи.

Полицейские занимаются выяснением обстоятельств дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что BMW “с историей” налетел на столб на Суздальском, водитель погиб. В январе красный автомобиль оказался замешан в не слишком красивой истории, утверждают сотрудники проекта “Дорожный инспектор”: двое неизвестных на этой иномарке подрезали петербуржца на КАД, отняли телефон, помяли дверь и скрылись.