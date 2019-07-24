BMW “с историей” налетел на столб на Суздальском, водитель погиб

На место ДТП приехали сотрудники МЧС для деблокировки дверей — того, что от них осталось.

Водитель BMW погиб после наезда на столб на Суздальском проспекте Петербурга. Автомобиль врезался в опору освещения на прямом участке дороги вечером во вторник 23 июля.

Авария произошла около 21:30, погиб 25-летний молодой человек, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти 24 июля. На место аварии в Выборгском районе Петербурга приезжали и сотрудники МЧС Санкт-Петербурга — их позвали для деблокировки дверей.

В январе красный BMW оказался замешан в не слишком красивомй истории, утверждают сотрудники проекта “Дорожный инспектор”: двое неизвестных на этой иномарке подрезали петербуржца на КАД, отняли телефон, помяли дверь и скрылись. Ранее Gazeta.SPb сообщила об этом инциденте на кольцевой дороге Петербурга.