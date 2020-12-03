Что известно о вакцине от COVID-19, которой россиян начнут массово прививать на следующей неделе

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса на следующей неделе. Gazeta.SPb рассказывает, что известно о вакцине «Спутник V».

Соответствующее поручение получила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. По словам Владимира Путина, в ближайшие дни в стране произведут более двух миллионов вакцин. Первыми прививки сделают врачам и учителям. При этом президент подчеркнул, что промышленность и медицина «готовы сделать первый шаг».

Ранее президент уже подчеркивал то, что вакцинация в стране будет добровольной и бесплатной, а в розничной продаже вакцины не будет.

Ожидается, что в течение следующего года прививку от коронавируса смогут получить несколько десяткой миллион человек. Первыми станут те, кто входит в группу риска. Среди них – педагоги, медики, сотрудники служб жизнеобеспечения, россияне с хроническими заболеваниями.

Вакцина «Спутник V» была разработана специалистами Национального центра имени Гамалеи при поддержке РФПИ на основе платформы вектора аденовируса человека.

Вектор – это вирус, который был лишен гена размножения. Он используется для транспортировки в клетку материала из другого вируса, против которого и направлена вакцина. Сам вектор для организма человека опасности не представляет. В его состав встраивают ген, который кодирует S-белок шипов вируса SARS-CoV-2. Эти шипы формируют «корону», из-за чего вирус и получил свое название. Они помогают вирусу проникать в клетку.

Особенность российской вакцины в том, что она включает два этапа. На первом вектор с геном, который кодирует S-белок коронавируса, проникает в клетку. Организм синтезирует S-белок, а в ответ начинается выработка иммунитета.

Через 21 день человек должен получить повторную вакцинацию. Вакцина, созданная на основе незнакомого для организма аденовирусного вектора, обеспечивает длительный иммунитет.

Специалисты неоднократно подчеркивали: делать две прививки необходимо, поскольку от одной эффекта не будет.

После вакцины может возникнуть недомогание – это один из признаков формирования иммунитета. У человека может появиться слабость, усталость и тошнота. В этом случае необходимо снизить физическую нагрузку. У части вакцинированных появляется озноб, температура поднимается выше 37 градусов, возникает ломота. Врача следует вызвать в том случае, если температура поднялась выше 39 градусов и не снижается четыре часа после приема жаропонижающих средств.

У некоторых привившихся наблюдают отек и покраснение на месте вакцины, а также зуд. Часть чувствует першение в горле и насморк, учащение пульса и повышение давления.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что вакцинацию уже начали более ста петербургских медиков.