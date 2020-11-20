Более 100 петербургских медиков начали вакцинацию от COVID-19

Более 100 петербургских медиков начали вакцинацию от COVID-19
КТ в Мариинской больнице. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге более 100 медиков получили хотя бы одну прививку от новой коронавирусной инфекции.

Об этом в пятницу, 20 ноября, в ходе пресс-конференции сообщил первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Он уточнил, что вакцинацию, получив две прививки, завершили 39 медиков. Участвовать же в вакцинации начали более 100 медиков.

Отметим, что Петербург получит 4 667 доз вакцин от COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru писала о сроках выдачи бесплатных лекарств амбулаторным больным в Петербурге. Все районы смогут обеспечить пациентов препаратами в полной мере в середине следующей недели. При этом лекарства, как обещают в городском комитете по здравоохранению, петербуржцы смогут получить при первом визите врача. Ждать положительного ПЦР-теста на коронавирус будет не нужно.

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