Куликов займет должность председателя правления Чубайса в «Роснано»

Российское правительство внесло изменения в кадровую структуру управления УК «Роснано».

Как сообщает пресс-служба кабмина в четверг, 3 ноября, на пост председателя правления назначен Сергей Куликов вместо Анатолия Чубайса.

«Правительство рекомендовало первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова на пост председателя правления УК «Роснано». Директива для представителей государства (владеет 100% акций компании) в совете директоров АО «Роснано» подписана вице-премьером Дмитрием Чернышенко», – говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, что новую должность Сергей Куликов будет занимать по контракту пять лет. Также Анатолий Чубайс может покинуть данный пост досрочно. Директива предусматривает возможность голосования за отставку.

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