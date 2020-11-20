Правительство ликвидирует агентства Россвязи и Роспечати

В Рамках изменения структуры оптимизации системы государственного управления правительство России ликвидирует два федеральных агентства.
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, – «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», говорится на сайте президента России.
«Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», – говорится в указе.
Отметим, что теперь оба агентства будут переданы Министерству цифрового развития.
Напомним, что Роспечать и Россвязь были образованы 9 марта 2004 года указом Владимира Путина.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года.