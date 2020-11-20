Правительство ликвидирует агентства Россвязи и Роспечати

Правительство ликвидирует агентства Россвязи и Роспечати
Президент России Владимир Путин подписал указ. Фото: unsplash,com

В Рамках изменения структуры оптимизации системы государственного управления правительство России ликвидирует два федеральных агентства.

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин, – «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», говорится на сайте президента России.

«Передать Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации функции упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», – говорится в указе.

Отметим, что теперь оба агентства будут переданы Министерству цифрового развития.

Напомним, что Роспечать и Россвязь были образованы 9 марта 2004 года указом Владимира Путина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года.

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