Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года

Мишустин анонсировал запуск реформы системы госуправления с 1 января 2021 года
В рамках административной реформы россияне получат возможность направлять обращения из личного кабинета на портале госуслуг в министерства и ведомства, заявил Мишустин. Фото: kremlin.ru

С 1 января 2021 года в России начнется оптимизация системы госуправления. Реформа будет длиться в течение трёх месяцев, до 1 апреля.

Об этом в понедельник, 16 ноября, заявил глава российского правительства Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что откладывать реформу больше нельзя. По его словам, штат чиновников должен быть рационально сформирован, тогда как примерно 20% должностей в министерствах и ведомствах на сегодняшний день остаются вакантными.

Мишустин заявил, что проведением реформы будет заниматься специально созданная рабочая группа. В центральных аппаратах штат сократят на 5%, а в территориальных ведомствах — на 10%. Между тем, финансовых ресурсов, поощряющих работу госслужащих, реформа не коснется — их продолжат выплачивать в штатном порядке. Также административная реформа должна расширить функциональность портала госуслуг — планируется добавить возможность обращений граждан из личного кабинета напрямую в министерства и ведомства.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Счетная палата РФ назвала мусорную реформу неэффективной.

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