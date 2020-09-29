Счетная палата назвала мусорную реформу в России неэффективной

Счетная палата раскритиковала "мусорную реформу", которой по сути и не было. Фото: pixabay

Счетная палата раскритиковала "мусорную реформу", которой по сути и не было. Фото: pixabay

Ситуация с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России остается неблагополучной, а мусорная реформа не показала эффективности, говорится в отчете Счетной палаты РФ.

В документе «Анализ выполнения мероприятий, обеспечивающих экологическую безопасность РФ, в части ликвидации объектов накопленного вреда и формирования комплексной системы обращения с ТКО» говорится, что за прошлый год в России накопилось 65 млн тонн ТКО, т.е. на каждого человека приходится по 450 кг. Ведомство назвало такие показатели критическими, поскольку при сохранении текущих темпов появления мусора места на полигонах в 32 российских субъектах закончатся к 2024 году, а в 17 из них — до 2022.

Счетная палата отметила, что Россия так и не начала использовать мировую практику захоронения отходов: на сегодняшний день почти все ТКО направляются на полигоны и свалки.

В ведомстве назвали и виновников сложившейся ситуации — федеральные и региональные власти, а в частности Минприроды.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти усовершенствуют контроль за оборотом отходов.