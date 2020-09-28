В Ленобласти усовершенствуют контроль за оборотом отходов

Новый областной закон разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, а также для сбережения природных ресурсов. Фото: Baltphoto

Новый областной закон разработан в целях предотвращения негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду и здоровье человека, а также для сбережения природных ресурсов. Фото: Baltphoto

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вынес на общественное обсуждение законопроект, позволяющий регулировать оборот отходов на территории региона.

Закон предусматривает введение QR-кодов для перевозчиков мусора, а также внушительные штрафы для нарушителей. Документ представлен по ссылке, а выразить свое мнение любой может по электронной почте vashemnenie@lenreg.ru. Оценки законопроекта и предложения принимаются до 12 октября текущего года.

Законопроект содержит четкий регламент организации и учета отходов, а также контроль за их перемещением в Ленобласти. Также в документе оговаривается необходимость запрета захоронения необработанных отходов на полигонах Ленобласти к 2023 году. Логистика транспорта, перевозящего отходы, будет отслеживаться с помощью системы, подключиться к которой можно при помощи индивидуального QR-кода. Штрафы для физических лиц за несанкционированный сброс отходов, по законопроекту, составят 100 тысяч рублей, для компаний — 1,5 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за неделю утилизировали 16 кг опасных отходов.