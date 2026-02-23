Вице-президент АТОР Артур Мурадян призвал воздержаться от экскурсий в Мексике

Российским туристам в Мексике рекомендовано воздержаться от экскурсионных поездок и не покидать территорию отелей. Курортная зона Канкуна сохраняет безопасную обстановку, однако в других регионах страны сохраняется нестабильная обстановка.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян в беседе с «Осторожно Media» прокомментировал ситуацию с безопасностью для российских туристов в Мексике. По его словам, основная масса отдыхающих находится в Канкуне, где обстановка остается спокойной.

При этом эксперт рекомендовал россиянам воздержаться от экскурсионных программ и не покидать территорию отелей. Мурадян посоветовал следить за сводками местных властей и рекомендациями российского дипконсульства, а также держать под рукой телефон консульства на случай непредвиденных ситуаций.

По мнению Мурадяна, серьезных поводов для беспокойства пока нет. Он отметил, что Мексика занимает большую территорию и зоны столкновений могут не касаться туристов. Конфликты направлены против местных властей, а не против отдыхающих.

Российские ведомства не вводят ограничений для туроператоров на продажу путевок в Мексику. Эксперт напомнил о традиционно небезопасных регионах, куда туристам без охраны ездить не рекомендуют. Пляжные курорты обычно остаются в стороне от локальных беспорядков. Компании следят за ситуацией, но спрос на Мексику остается низким по сравнению с другими направлениями.

Волна беспорядков началась после сообщений о гибели наркобарона Эль Менчо. Члены картелей перекрывают трассы поджигают автобусы и автомобили, угрожая местным властям.