Из Петербурга за неделю вывезли около 16 кг опасных отходов

Боновые заграждения на месте разлива нефтепродуктов на реке Карповке. Фото: Комитет по природопользованию

Боновые заграждения на месте разлива нефтепродуктов на реке Карповке. Фото: Комитет по природопользованию

За прошлую неделю, с 14 по 20 сентября, петербуржцы направили более 220 обращений в аварийную службу ГУП «Экострой». Специалисты выполнили 27 выездов на места аварий и проверки.

Об этом сообщили в городском Комитете по природопользованию. Всего за эту неделю аварийные службы вывезли из города 0,6 кг ртутьсодержащих и 15 кг химических отходов.

Бригада службы 17 сентября выезжала в ГБОУ лицей №488, где разбили термометр. Всего за этот период аварийщики выезжали по 25 адресам, где разбивались термометры.

Также «Экострой» проводил работы по ликвидации загрязнения и засорения водных объектов, был вывезен 81 кубометр отходов.

С 15 по 16 сентября специалисты устраняли нефтеразлив на акватории реки Карповки. Там установили боновые заграждения в районе Петропавловского моста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы заметили нефтепродукты на реке Смоленке.