Дрозденко передал спасателям Ленобласти 17 единиц техники для борьбы с дронами

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко передал спасательным подразделениям региона 17 единиц техники российского производства. Автомобили повышенной проходимости, снегоходы и квадроциклы будут использоваться для контроля за беспилотниками и поиска их обломков.

Глава региона вручил спасательным подразделениям Ленобласти ключи от новой техники. Торжественная передача состоялась в «Экспофоруме» в рамках третьего регионального форума участников СВО «Вместе победим». Область получила 17 единиц техники российского производства, включая автомобили повышенной проходимости, снегоходы и квадроциклы, сообщает allnw.ru.

Дрозденко заявил, что новая техника повысит мобильность отрядов для двух главных целей. Первая задача заключается в отслеживании беспилотников и передаче данных военным для уничтожения. Вторая задача состоит в поиске обломков сбитых дронов. Губернатор подчеркнул, что среди фрагментов могут быть неразорвавшиеся боеприпасы, а сами обломки способны вызвать пожары.