Сборная России по хоккею сыграет на Кубке Первого канала при зрителях

Сборная России по хоккею примет участие во втором этапе Евротура Фото: Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею примет участие во втором этапе Евротура Фото: Федерация хоккея России

Второй этап Евротура – Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Болельщики хоккея смогут поддержать сборную России на турнире.

Данные о том, что фанатам можно будет присутствовать на стадионе, появились на сайте Федерации хоккея России. Отмечается, что количество зрителей на трибунах не будет 100%. На данный момент уточняется точное число.

При этом уже есть цены на билеты. Они варьируются от 600 до 6 200 рублей.

Напомним, что Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене». Сборная России примет Швецию, Чехию и Финляндию.

В первой части соревнований именно российская команда выиграла турнир, одержав победы молодежным составом. Первый этап Евротура проходил в Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграет матч против «Боруссии» со зрителями на стадионе.