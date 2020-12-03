Сборная России по хоккею сыграет на Кубке Первого канала при зрителях

Сборная России по хоккею сыграет на Кубке Первого канала при зрителях
Сборная России по хоккею примет участие во втором этапе Евротура Фото: Федерация хоккея России

Второй этап Евротура – Кубок Первого канала пройдет в Москве с 17 по 20 декабря. Болельщики хоккея смогут поддержать сборную России на турнире.

Данные о том, что фанатам можно будет присутствовать на стадионе, появились на сайте Федерации хоккея России. Отмечается, что количество зрителей на трибунах не будет 100%. На данный момент уточняется точное число.

При этом уже есть цены на билеты. Они варьируются от 600 до 6 200 рублей.

Напомним, что Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА-Арене». Сборная России примет Швецию, Чехию и Финляндию.

В первой части соревнований именно российская команда выиграла турнир, одержав победы молодежным составом. Первый этап Евротура проходил в Финляндии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» сыграет матч против «Боруссии» со зрителями на стадионе.

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