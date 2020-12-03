«Зенит» сыграет домашний матч с «Боруссией» со зрителями на стадионе

Команда из Северной столицы проведет заключительный поединок в Лиге чемпионов в присутствии болельщиков. Зрители смогут посетить матч против дортмундской «Боруссии».

Данные об этом были опубликованы на сайте футбольного клуба «Зенит». Отметим, что матч с «Боруссией» станет последним для петербургской команды в этом розыгрыше турнира. Сине-бело-голубые не смогли отобраться из группы и покинут Лигу чемпионов. Принято решение, сделать это вместе с болельщиками.

«По важному международному матчу Лиги чемпионов УЕФА против дортмундской «Боруссии» принято исключительное решение — провести его со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА, – говорится в сообщении клуба.

Напомним, что матч пройдет 8 декабря на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» примет 5 декабря «Урал» в рамках чемпионата России.

Петербургская команда на данный момент занимает последнее место в группе F в Лиге Чемпионов. В активе клуба одно очко, которое не дает возможности на выход в следующую стадию турнира.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Сергей Семак объяснил, почему «Зенит» не вышел в плей-офф Лиги чемпионов.