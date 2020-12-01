Семак объяснил, почему «Зенит» вылетел из плей-офф ЛЧ

Семак заявил, что клубу не хватает сильных игроков. Фото: ФК Зенит

Семак заявил, что клубу не хватает сильных игроков. Фото: ФК Зенит

Он отметил, что команда не справляется без сильнейших игроков.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему команда вылетела из плей-офф Лиги чемпионов. Об этом сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Специалист заявил, что во время летнего трансферно окна не удалось укрепить некоторые позиции. Из-за этого команде сложно противостоять другим клубам, ведь если сильнейших игроков «Зенита» нет на поле, то футболисты не справляются.

«Мы можем конкурировать с сильными командами, только когда все лидеры в строю. В противном случае у соперников появляется преимущество»,

— объяснил Семак.

Напоминаем, что в ближайшее время команде предстоит сыграть с «Брюгге». Встреча состоится 2 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный тренер СКА прокомментировал итоги матча с «Йокеритом».