Главный тренер СКА прокомментировал итоги матча с «Йокеритом»

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с финским «Йокеритом» (1:2 Б).

«Равная игра была сегодня. У нас были моменты, у них тоже неплохие шансы, счет 1:1 закономерен. По буллитам выглядел сильнее соперник», — отметил он.

Он также добавил, что игра тройки Марченко — Морозов — Кетов смотрелась неплохо. Им удалось забросить шайбу и создавать моменты.

Напомним, 30 ноября СКА уступил финскому «Йокериту» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (Б). В составе СКА шайбы забросили Кирилл Марченко (11-я минута). У «Йокерита» отличился Хенрик Хаапала (37), а решающий буллит реализовал Йессе Йоэнсуу. СКА занимает второе место на Западе, имея в своем активе 44 очка. «Йокерит» занимает седьмую строчку с 32 очками. Следующий матч состоится 3 декабря. СКА сыграет с «Металлургом» в Магнитогорске.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА встретился на льду с уфимской командой «Салават Юлаев». Игра прошла в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.