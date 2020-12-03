Врачи рассказали о симптомах опасного осложнения коронавируса

Данное заболевание может возникнуть как у детей (MIS-C), так и у взрослых (MIS-A). Фото: pixabay

Данное заболевание может возникнуть как у детей (MIS-C), так и у взрослых (MIS-A). Фото: pixabay

К одним из самых опасных осложнений COVID-19 специалисты относят мультисистемный воспалительный синдром (MIS), которому подвержены как дети, так и взрослые.

Врачи клиники Мэйо перечислили симптомы этого заболевания. Как правило, оно проявляется спустя несколько недель после заражения коронавирусной инфекцией нового типа, когда её признаки проявляются все слабее. MIS вызывается чрезмерным иммунным ответом на вторжение вируса, поэтому приводит к воспалению различных органов или частей тела и нередко сопровождается покраснением и болью, пишет Medical Express.

Симптомами MIS являются лихорадка, диарея, рвота, боль в животе, высыпания на коже, покраснения глаз и припухлость в области губ и языка, сильная утомляемость, а также покраснение и отеки конечностей. При этом острая боль в животе или груди, одышка или учащенное сердцебиение, обморок, пониженное давление и спутанность сознания могут свидетельствовать о том, что человеку необходима экстренная медицинская помощь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургские ученые установили пользу прививки от туберкулеза при заражении COVID-19.