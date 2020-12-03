Ученые СПбГУ выявили, что прививка от туберкулеза помогает при Covid-19

Вакцина от туберкулеза может оказаться полезной при Covid-19 Фото: pixabay

Вакцина от туберкулеза может оказаться полезной при Covid-19 Фото: pixabay

Прививка от туберкулеза, сделанная в детстве, может облегчить течение болезни коронавирусной инфекции.

К такому выводу пришли ученые из Санкт-Петербургского государственного университета. Данные исследования были опубликованы в научном журнале Juvenis scientia, сообщает пресс-служба вуза.

«Анализ этих данных показал: распространение новой коронавирусной инфекции происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ, а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему таким образом, что новая коронавирусная инфекция протекает менее тяжело», – говорится в сообщении СПбГУ.

Кроме этого, ученые установили, что уровень смертности от коронавируса ниже в тех странах, где сохранились национальные программы по прививанию вакцины от туберкулеза. Например, в Восточной Европе, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке и ряде стран, входивших в СССР.

Отмечается, что вакцина БЦЖ позволяет организму вырабатывать клетки, которые помогают бороться с инфекцией. Таким образом, у человека появляется иммунитет от защитной реакции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Комздраве Петербурга рассказали об условиях для старта массовой вакцинации.