В Комздраве Петербурга рассказали об условиях для старта массовой вакцинации

В Комздраве Петербурга рассказали об условиях для старта массовой вакцинации
До конца года в Петербург должны привезти почти 5 тысяч доз вакцины "Спутник V", однако все они предназначены для врачей. Фото: pixabay

В комитете по здравоохранению Северной столицы объяснили, почему в Петербурге невозможно начать массовую вакцинацию от коронавируса так же быстро, как в Москве.

По информации Смольного, на данный момент в городе попросту отсутствует необходимое количество доз «Спутника V». Последняя и самая объемная сейчас поставка в размере 1 600 доз предназначена для защиты, в первую очередь, медицинских работников. О сроках поставки большой партии пока ничего неизвестно, передает АБН.

При этом в Комздраве подчеркивают, что развернуть кампанию по вакцинации смогут оперативно — уже готовы принимать горожан два пункта и в любое время могут открыть еще три. На данный момент для них закупается необходимое оборудование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве уже открылась электронная запись на вакцинацию. Ставить прививки начнут с 5 декабря.

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