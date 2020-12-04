Россиян из ряда регионов предупредили об аномальных морозах

Научный руководитель Гидрометцентра предупредил жителей европейской части России о надвигающихся аномальных температурах.

Синоптик заявил, что на этих выходных и в начале недели, с 4 по 8 декабря, в Нижегородской и Кировской областях, республиках Мордовии и Марий Эл прогнозируется температура на 7 градусов ниже климатической нормы. Об аномальных холодах предупреждают и жителей Калмыкии, которым нужно готовиться к морозам на 12 градусов ниже нормы.На 10-15 градусов холоднее обычного будет на севере Волгоградской области, на побережье реки Волги, а также в Пензенской области.

По словам Вильфанда, которые передают РИА Новости, такие отклонения от нормы опасны и требуют подготовки коммунальщиков и медиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, какую погоду ждать петербуржцам зимой.