Иммунолог рассказал, как COVID-19 распространяется внутри семьи

Человек может заболеть коронавирусом, если что-то ослабило иммунную защиту организма. Фото: pixabay.com

Человек может заболеть коронавирусом, если что-то ослабило иммунную защиту организма. Фото: pixabay.com

Если один член семьи заразился коронавирусом, то это не гарантирует, что инфекцию подхватят остальные. Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, от чего зависит шанс не подцепить коронавирус.

Обычно симптомы коронавируса проявляются спустя некоторое время после заражения. Пока их нет, инфицированный спокойно общается с семьей. Во многих случаях это ничем ну угрожает окружающим, поскольку заражение и заболевание кардинально отличаются, объяснил Болибок в интервью радио Sputnik.

Чаще всего заражение коронавирусом выглядит так: происходит само инфицирование, после срабатывает иммунная система и процесс проходит без каких-либо симптомов. У людей со слабой иммунной системой проявляются различные симптомы COVID-19.

Человек может заболеть, если что-то ослабило иммунную защиту организма, к примеру, переохлаждение, стресс или злоупотребление алкоголем.

Врач утверждает, что даже совместное пребывание на самоизоляции с заболевшим не говорит о том, что все члены семьи заболеют коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько времени нужно на формирование иммунитета после вакцины от COVID-19.