Стало известно, сколько времени нужно на формирование иммунитета после вакцины от COVID-19

Стало известно, сколько времени нужно на формирование иммунитета после вакцины от COVID-19
Обычно иммунитет возникает через 20 дней после прививки. Фото: pixabay.com

Петербургский эксперт рассказал о вакцине от коронавирусной инфекции и сколько времени потребуется, чтобы сформировался иммунитет после вакцинации.

Исполняющий обязанности директора института биомедицинских систем и биотехнологий Санкт-Петербургского университета Петра Великого Андрей Васин заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что ученым пока сложно говорить о том, насколько высока эффективность препарата от коронавируса. Для этого необходимо больше привитых пациентов и наблюдений. По словам эксперта, даже после вакцинации люди должны придерживаться мер предосторожности.

Формирование иммунитета может занять некоторое время. После вакцинации человек должен использовать средства индивидуальной защиты и держаться подальше от общественных мест. Обычно иммунитет возникает через 20 дней после прививки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Смольном назвали число пойманных безмасочников в общественном транспорте.

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