В Смольном назвали число пойманных безмасочников в общественном транспорте

В Смольном назвали число пойманных безмасочников в общественном транспорте
Соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В общественном транспорте Петербурга за время действия коронавирусных ограничений в общественном транспорте были пойманы более тысячи нарушителей без защитных масок.

Как сообщили в Смольном, только за один день, 1 декабря, в наземном транспорте словили 14 безмасочников, а общее число нарушителей достигло 393 человек. В вестибюлях метро 1 декабря на глаза стражей порядка попались пятеро нарушителей, а всего за время пандемии — 443. На платформах в первый день зимы остановили три человека, всего — 171.

Таким образом, общее число петербуржцев и гостей города, нарушивших масочный режим, достигло 1007.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пять беременных петербурженок умерли от коронавируса. У некоторых новорожденных также был диагностирован коронавирус: таковых оказалось 52 ребенка. Многие из них перенесли болезнь легко.

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