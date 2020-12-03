Пять беременных петербурженок умерли от коронавируса

Среди заразившихся в городе было 806 беременных женщин.

В Санкт-Петербурге во время пандемии коронавируса из-за инфекции скончались пять беременных женщин. Об этом рассказала начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Яна Панютина на пресс-конференции.

Она отметила, что всего среди зараженных коронавирусом было 806 гражданок, которые ждали появления на свет своих малышей. 212 женщин были госпитализированы в тяжелом состоянии, но смогли выжить. В реанимацию отправить 14 женщин, еще пять скончались.

У некоторых новорожденных также был диагностирован коронавирус: таковых оказалось 52 ребенка. Многие из них перенесли болезнь ленко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы, переболевшие коронавирусом, не должны будут вакцинироваться от Covid-19.