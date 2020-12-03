Петербуржцы, переболевшие коронавирусом, не должны будут вакцинироваться от Covid-19

Граждане с антителами и без того защищены – как минимум на несколько месяцев.

Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи комитета по здравоохранению Петербурга Лариса Соловьева заявила, что петербуржцам с антителами не нужно будет делать прививку от коронавируса. Об этом она рассказала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

В первую очередь прививать будут врачей и педагогов. Они сдадут тесты на коронавирус и на наличие антител. Те, кто уже переболел, будут советоваться со своим врачом – нужно ли делать прививку или нет. Те, кто получит положительный результат теста на инфекцию, должен будет отправитьсяна лечение. Во вторую очередь привьют людей от 18 до 60 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что более 200 медиков в Петербурге привились от коронавируса. В Петербург из Москвы поступили 2 042 дозы отечественной вакцины, из них 1 600 — сегодня.