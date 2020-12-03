Более 200 медиков в Петербурге привились от коронавируса

Более 200 медиков в Петербурге привились от коронавируса
Привившиеся врачи находятся под постоянным наблюдением коллег, хотя и продолжают работать. Фото: pixabay

На сегодняшний день в Северной столице уже 217 медицинских работников сделали прививки «Спутника V» от коронавирусной инфекции.

О текущей статистике в четверг, 3 декабря, уведомляет пресс-служба Смольного. В Петербург из Москвы поступили 2 042 дозы отечественной вакцины, из них 1 600 — сегодня. На данный момент привиты 217 врачей, из которых 62 прошли оба необходимых этапа.

Губернатор Александр Беглов отчитался, что все прошло без осложнений, перенесшие иммунизацию врачи чувствуют себя хорошо и работают в обычном режиме, однако находятся под постоянным наблюдением коллег. Кроме того, по словам градоначальника, в Минздрав РФ направлено соглашение о поставке еще 4 667 доз «Спутника V».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о возможных побочных эффектах российской вакцины, описывающихся в памятке, которую выдают всем желающим привиться москвичам.

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