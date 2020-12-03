Стало известно, какими побочными эффектами обладает вакцина от COVID-19

В памятке с рекомендациями по вакцинации от коронавируса, которую выдают всем, желающим сделать прививку, в Москве, перечисляются возможные симптомы, которые может испытывать человек после инъекции.

Как правило, недомогания после процедуры не ощущается, однако, к примеру, каждый десятый может столкнуться с чувством слабости или тошнотой. В таком случае стоит сократить физические нагрузки на некоторое время и позволить себе отдохнуть. Примерно у 5,7% вакцинированных могут проявиться ломота, озноб или жар, головная боль и повышение температуры.

Врачи советуют принять жаропонижающее и обезболивающее, если температура держится выше 38 градусов. Если градусник показывает выше 39 градусов дольше четырех часов, несмотря на принятые таблетки, нужно незамедлительно обратиться к врачу.

Также 4,7% привившихся могут испытывать боль, зуд, покраснение или отек в месте инъекции. При этих симптомах следует просто подождать, а в случае сильного дискомфорта — принять таблетку от аллергии. При заложености носа, насморке или першении в горле следует прибегнуть к полосканиям, пить много жидкости и использовать назальные спреи. Менее 1% вакцинированных могут столкнуться с учащением пульса и повышением давления.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что прививка от туберкулеза облегчает течение коронавируса.