В России выявлено более 27 тыс. случаев Covid-19 за сутки

Количество больных коронавирусной инфекцией продолжает увеличиваться быстрыми темпами. За прошедшие сутки в России выявлено 27 тыс. 403 случая заражений.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией в России на пятницу, 4 декабря, в стране за весь период пандемии зафиксировано 2 млн 402 тыс. 949 случаев коронавируса.

Отметим, что за прошедшие 24 часа в России скончались от болезни 569 человек. До этого было зафиксировано – 554 летальных случая. С начала пандемии умерли 42 тыс. 176 человек.

Кроме этого, победить инфекцию за сутки смогли 28 тыс. 901 пациент. Общее число выздоровлений составило 1 млн 888 тыс. 752 человека. В целом, доля выздоровлений в стране увеличилась до 78,6%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре рассказали о недостатках масок с клапанами.