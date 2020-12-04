В Роспотребнадзоре рассказали о недостатках масок с клапанами

Больной коронавирусом человек может заразить других, используя маску с клапаном. Данное средство защиты необходимо только для медицинских работников.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева.

«Маски с клапаном облегчают выдох, при этом человек, если он инфицирован, все свои вирусы отдает окружающим», – заявил специалист.

Кроме этого, Михаил Лебедев отметил, что некоторые западные авиакомпании не пускают на борт пассажиров с подобными средствами защиты, так как они могут заразить других людей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Роспотребнадзоре назвали причину разной температуры у больных коронавирусом.

На наличие температуры влияет количество вируса, попавшего в организм, а также его индивидуальный иммунный ответ. Кроме того, температура зависит от применяемых лекарств.