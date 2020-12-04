В Роспотребнадзоре назвали причину разной температуры у больных COVID-19

Заболевание коронавирусом может протекать как с высокой температурой, так и с нормальной, что зависит от влияния ряда факторов.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, что на наличие температуры влияет количество вируса, попавшего в организм, а также его индивидуальный иммунный ответ. Кроме того, температура зависит от применяемых лекарств.

Руженцова предупредила, что у заболевших коронавирусной инфекцией пациентов бывают разные температуры: от обычных до высоких.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько времени нужно на формирование иммунитета после вакцины от COVID-19. По словам эксперта, даже после вакцинации люди должны придерживаться мер предосторожности.