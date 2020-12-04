Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Казахстане в декабре

Производство российской вакцины «Спутник V» начнется в Казахстане в декабре
Вакцина от коронавируса. Фото: minzdrav.gov.ru

Производство российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» начнется в Казахстане уже в этом месяце.

Производство препарата запускают с 22 декабря. Старт массовой добровольной вакцинации населения в республике планируется с начала следующего года.

Как сообщили «РИА Новости», первыми в Казахстане лекарство получат наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.

Напомним, что в столице России уже открылась запись на вакцинацию. Жители Москвы могут пройти процедуру в электронном порядке. В других городах ситуация выглядит совершенно иначе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что объем выпуска вакцины «Спутник V» в России достигнет 2 млн доз в ближайшее время

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