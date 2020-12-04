Объем выпуска вакцины «Спутник V» в России достигнет 2 млн доз в ближайшее время

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

При этом для мониторинга будущей массовой вакцинации людей от COVID-19 ВОЗ намерена создать интерактивную онлайн-карту, наподобие той, что в настоящее время показывает заражения вирусом по всему миру. Фото: pixabay

Российскую вакцину против коронавирусной инфекции «Спутник V» планируют выпускать в увеличенном объеме. Совсем скоро объем производства достигнет 2 млн доз.

Об этом в пятницу, 4 декабря, сообщили в Минпромторге России. Отмечается, что данное количество препарата необходимо для массового вакцинирования жителей страны от инфекции.

Напомним, что в столице России уже открылась запись на вакцинацию. Жители Москвы могут пройти процедуру в электронном порядке. В других городах ситуация выглядит совершенно иначе.

В Петербурге приступить к вакцинации на данный момент не могут из-за нехватки доз «Спутника V». Последний раз в Северную столицу поступала партия из 1 600 доз для медицинских работников.

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