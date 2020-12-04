Ученые нашли препарат, быстро блокирующий передачу коронавируса

Если эффективность препарата подтвердится, то пациенты с COVID-19, которые получат молнупиравир, могут стать неинфекционными в течение 24 часов после начала лечения. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Если эффективность препарата подтвердится, то пациенты с COVID-19, которые получат молнупиравир, могут стать неинфекционными в течение 24 часов после начала лечения. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

Ученые Университета штата Джорджия нашли средство, блокирующее передачу коронавируса.

Исследование проводилось на животных. В ходе работы специалисты проанализировали препарат 4482/EIDD-2801, или «Молнупиравир», эффективный против вирусов гриппа и обладающий широким спектром действия против РНК-содержащих вирусов.

Согласно данным, опубликованным в журнале Nature Microbiology, выяснилось, что средство не позволяет коронавирусу прогрессировать до тяжелой формы, а также сокращает длительность сохранения инфекции в организме и может блокировать его передачу на некоторое время.

Ученые подчеркнули, что если эффективность препарата подтвердится, то ковид-пациенты, которым его дадут, могут стать незаразными в течение суток после начала лечения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом. Болезнь унесла жизни еще 569 пациентов, которые сдали положительные тесты на Covid-19.