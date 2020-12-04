В России за сутки скончалось рекордное число пациентов с коронавирусом

Всего с начала пандемии в России скончались 42 176 пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Всего с начала пандемии в России скончались 42 176 пациентов с коронавирусом. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Коронавирус продолжает набирать обороты. За минувшие сутки в России болезнь унесла жизни 569 пациентов с Covid-19. Новый показатель стал рекордным.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. Как сообщили в оперативно штабе по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии в стране скончались 42 176 пациентов с коронавирусом

Также за сутки в России выявили 26 402 новых случая коронавируса за последние сутки в 85 регионах. Общее число инфицированных за время эпидемии составило 2 402 949.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге выявили 57 смертей от коронавируса.