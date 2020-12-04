За сутки в Петербурге выявили 57 смертей от коронавируса

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в пятницу, 4 декабря. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрировано 57 смертей от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 5725 человек.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 569 смертей от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 42 тыс. 176 человек.

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