Почти полмиллиона петербуржцев проверили информацию о своих долгах

За текущий год жители Петербурга посетили электронный «Банк данных исполнительных производств» более 450 тыс. раз, что на десятки тысяч больше, чем в 2019 году.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Санкт-Петербургу, в данном сервисе, который предназначен для оплаты задолженностей, почти 164 тыс. горожан скачали квитанции для оплаты. Только за прошедший месяц жители Северной столицы посетили официальный сайт сервиса 336 тыс. раз.

Наибольшее количество посещений электронного сервиса традиционно ожидается в декабре.

Напомним, «Банк данных исполнительных производств» позволяет узнать информацию о должниках — как физических, так и юридических лицах. Достаточно внести фамилию и имя человека, название предприятия или номер исполнительного производства и данные о наличии задолженности появятся на экране.

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