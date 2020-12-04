В Петербурге прошла премьера фильма «Серебряные коньки»

Премьера в кинотеатрах запланирована на 10 декабря Фото: pixabay.com

Премьера в кинотеатрах запланирована на 10 декабря Фото: pixabay.com

Жители Северной столицы увидели фильм «Серебряные коньки» на сцене Александрийского театра. Картина погрузила зрителей в Петербург рождественского серебряного века.

Главным героем фильма стал сам Петербург образца 1899 года. Сказочная история раскрыла краски города на Неве конца XIX века.

Напомним, что в производстве фильма участвовал канал «Россия-1». На большие экраны картина выйдет 10 декабря.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что съемки фильма «Серебряные коньки» перекрыли Гороховую улицу. Однако в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга сообщили, что разрешения на перекрытие улицы не давали и поэтому факту будет проведена проверка.

Напомним, что по сюжету фильма на рубеже веков встречаются сын фонарщика Матвей и дочь сановника Алиса, им предстоит преодолеть препятствия на пути их отношений. Фильм снял Михаил Локшин, проектом руководила студия “ТриТэ”, которую основал Никита Михалков.