Глава Комитета по печати выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Алексея Захарцева

Захарцев, казалось, шел на поправку, однако затем наступило резкое ухудшение состояния, и мужчина скоропостижно скончался. Скриншот: сайт Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Захарцев, казалось, шел на поправку, однако затем наступило резкое ухудшение состояния, и мужчина скоропостижно скончался. Скриншот: сайт Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В пятницу, 4 декабря, петербургское отделение Союза журналистов сообщило о кончине известного радиожурналиста Алексея Захарцев. Он ушел из жизни в возрасте 53 лет, не справившись с последствиями COVID-19.

Соболезнования по столь трагическому поводу выразили не только коллеги Захарцев, но и председатель Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Северной столицы Владимир Рябовол. Он подчеркнул, что преждевременная смерть журналиста — личная трагедия для каждого, кто был с ним знаком.

Отметим, что Захарцев в разные годы работал с такими радиостанциями, как «Маяк» и «Радио Балтика», печатными изданиями и федеральными информационно-аналитическими ресурсами. Последнее время журналист трудился в редакции издания «Защита и безопасность» и являлся активным участником регионального отделения Союза журналистов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с начала пандемии коронавируса жертвами болезни в Петербурге стали пять беременных женщин.