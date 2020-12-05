Кержаков о вылете из ЛЧ: «Таков уровень сегодняшнего «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков прокомментировал вылет петербургского клуба из Лиги чемпионов.

По его словам, сине-бело-голубые не выглядят убедительно в международных матчах, сообщает «Спорт-Экспресс».

«Таков уровень сегодняшнего «Зенита». С «Брюгге» он мог рассчитывать максимум на ничью, да и то при удачном раскладе», — отметил он.

Напомним, «Зенит» проиграли бельгийскому «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов и вылетел из еврокубков. Матч закончился со счетом 0:3 в пользу «Брюгге».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что бельгийцы обыгрывают «Зенит» уже во второй раз. Октябрьская встреча завершилась со счетом 1:2. Если после первой встречи кто-то еще называл поражение «неожиданным», то исход матча 2 декабря, кажется, был вполне предсказуем.