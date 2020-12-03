«Дайте Богданычу работать»: соцсети оправдывают Семака после проигрыша «Зенита» «Брюгге»

Петербуржцы проиграли бельгийскому «Брюгге» в групповом этапе Лиги чемпионов, закрыв себе путь в плей-офф еврокубков. Для многих болельщиков, кажется, сюрпризом исход матча не стал, нашлись и те, кто попытался оправдать петербургский клуб.

Проблемы у «Зенита» начались еще до вылета в Бельгию. В заявку на матч не попали Вендел и Вячеслав Караваев. Артем Дзюба пропустил встречу из-за травмы, а Деян Ловрен был дисквалифицирован.

Вперед «Брюгге» вырвался уже в первом тайме. На 33-й минуте игры ворота «Зенита» распечатал Шарль Де Кетеларе. После перерыва пенальти смог забить Ханс Ванакен, а точку в матче поставил Ноа Ланг. В результате «Зенит» потерпел поражение со счетом 0:3 и вылетел из еврокубков.

Бельгийцы обыгрывают «Зенит» уже во второй раз. Октябрьская встреча завершилась со счетом 1:2. Если после первой встречи кто-то еще называл поражение «неожиданным», то исход матча 2 декабря, кажется, был вполне предсказуем.

Социальные сети отреагировали довольно спокойно. Нашлись и те, кто вступился за «Зенит», отметив, что у клуба было слишком много перелетов за последнее время. Впрочем, оправданием это стало не для всех.

На фоне сообщений фанатов других клубов о том, что «проигрыш «Зенита» стал лучшим событием для всей страны», появились b просьбы дать Семаку «спокойно работать».

Как писала gazeta.spb.ru, «Зенит» закрыл для себя плей-офф Лиги чемпионов еще после поражения от «Лацио» в конце ноября. Тогда в разговоре с нашим изданием спортивный комментатор Алексей Меньшов заметил, что другого исхода матча можно было не ожидать.

«Причина – в сверхнасыщенном игровом календаре «Зенита». С июля команда отыграла больше 30 матчей а те, кто выступал за сборную, и того больше», — высказался тогда эксперт и попросил не перекладывать всю вину за поражения на главного тренера Сергея Семака. Меньшов также подчеркнул: у зенитовцев не осталось ни физических, ни эмоциональных сил для того, чтобы добиваться результатов.

«Где команда найдет силы, например, на принципиально важный матч против «Спартака» 16 декабря, я не представляю», — заключил тогда комментатор.

К слову, сам Семак считает, что «Зенит» очень «зависит от иностранцев», которые являются лидерами и ключевыми игроками.

«По поводу причин — их очень много. И глубина состава, естественно. Функциональная готовность тоже — время непростое, пандемия, пришлось достаточно сложно с точки зрения календаря, игроков, которые в сборных», — добавил он.