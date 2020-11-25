«Не стоит винить Семака»: спортивный комментатор назвал причину проигрыша «Зенита» «Лацио»

Поражение, которое накануне «Зенит» потерпел от «Лацио» в Лиге чемпионов было более, чем ожидаемо. Такое мнение Gazeta.SPb высказал спортивный комментатор Алексей Меньшов. Он назвал причины проигрыша и отметил, что главного тренера Сергея Семака обвинять не в чем.

Накануне, 24 ноября, «Зенит» уступил «Лацио» со счетом 3:1 и потерял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Мы помним о мудрой поговорке «Выигрывает команда, а проигрывает тренер». Но я бы не обвинял Сергея Семака. Причина – в сверхнасыщенном игровом календаре «Зенита». С июля команда отыграла больше 30 матчей а те, кто выступал за сборную, и того больше. Для меня загадкой, например, остается, зачем был еще нужен товарищеский матч с Молдавией, который стал третьим вместе с матчами Лиги наций», — заметил Алексей Меньшов и уточнил, что в Европе «Зенит» с июля отыграл больше всего встреч.

По мнению спортивного комментатора, у зенитовцев не осталось ни физических, ни эмоциональных сил для того, чтобы добиваться результатов.

«Поражение было ожидаемо, очевидно и закономерно. Я переживаю даже не за выступления «Зенита» в Лиге Европы, в плей-офф которой команда может выйти, а за огромное число домашних матчей, которые еще только предстоят. Где команда найдет силы, на принципиально важный матч против «Спартака» 16 декабря, я не представляю. Не забывайте, какое количество перелетов команда совершила за последний месяц», — заключил Алексей Меньшов.

Ранее поражение «Зенита» «Лацио» прокомментировал главный тренер петербургской команды Сергей Семак. К слову, сам он среди причин неудач называет проблемы с составом команды.