Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» в Лиге чемпионов

Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» в Лиге чемпионов
Сергей Семак. Фото: "Зенит"

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче с «Лацио» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Два быстро пропущенных нами мяча помогли «Лацио» сыграть в свой любимый контратакующий футбол. У нас были серьезные проблемы с составом из-за большого количества потерь, но ребята все равно старались и оставили на поле все силы», — сказал Семак. Его слова приводятся на сайте УЕФА.

Римский «Лацио» обыграл петербургский «Зенит» в решающем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Риме, завершилась со счетом 3:1. Команда Семака лишилась шансов выйти в плей-офф турнира.

Фанаты могли наблюдать за матчем в прямом эфире «Матч ТВ». Игра проходила при пустых трибунах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предыдущий матч «Зенит» проводил против «Лацио» в Петербурге. Тогда команде из Северной столицы не хватило совсем немного, чтобы вырвать победу. Поединок завершился со счетом 0:0.

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"Зенит" лацио сергей семак


 

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