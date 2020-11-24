Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Лацио» в Лиге чемпионов

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение в матче с «Лацио» в четвёртом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Два быстро пропущенных нами мяча помогли «Лацио» сыграть в свой любимый контратакующий футбол. У нас были серьезные проблемы с составом из-за большого количества потерь, но ребята все равно старались и оставили на поле все силы», — сказал Семак. Его слова приводятся на сайте УЕФА.

Римский «Лацио» обыграл петербургский «Зенит» в решающем матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра, которая проходила в Риме, завершилась со счетом 3:1. Команда Семака лишилась шансов выйти в плей-офф турнира.

Фанаты могли наблюдать за матчем в прямом эфире «Матч ТВ». Игра проходила при пустых трибунах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что предыдущий матч «Зенит» проводил против «Лацио» в Петербурге. Тогда команде из Северной столицы не хватило совсем немного, чтобы вырвать победу. Поединок завершился со счетом 0:0.