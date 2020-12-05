Болельщики смогут поддержать «Зенит» на матче с «Уралом»

Матч состоится в рамках российской Премьер-лиги.

Сегодня, 5 декабря, состоится встреча «Зенита» и «Урала» в рамках российской Премьер-Лиги. Матч начнется в семь часов вечера на «Газпром Арене».

Несмотря на то, что в Санкт-Петербурге запретили проведение спортивных мероприятий в присутствии болельщиков, на трибунах не будет пусто. «Спорт-Экспресс» пишет, что поддержать «Зенит» смогут 1,7 тысяч человек. Об этом руководство клуба якобы договорилось с властями.

Сейчас пытаются получить квоту на пропуск болельщиков на другие матчи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кержаков прокомментировал вылет из ЛЧ: «Таков уровень сегодняшнего «Зенита». По его словам, сине-бело-голубые не выглядят убедительно в международных матчах.