Болельщиков не пустят на волейбольный матч «Зенита»

Фанаты узнали печальную новость за несколько часов до начала мероприятия.

Сегодня, 5 декабря, состоится встреча «Зенита» и «Белогорье» в рамках чемпионата России по волейболу. Ожидалось, что трибуны будут заполнены на 30% и многие болельщики уже собирались на стадион. За несколько часов до игры выяснилось, что на «Сибур Арену» никого не пустят.

Новостью поделились в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе волейбольной команды. Руководство принесло свои извинения.

«Мы приносим извинения всем болельщикам, которые успели приобрести билеты. Решение, принятое буквально за несколько часов до игры, не только отрицательно сказалось на моральном состоянии команды, которая осталась без поддержки родных, друзей и любителей волейбола, но и привело к значительным финансовым потерям»,

— говорится в сообщении.

В клубе отметили, что соблюдали все меры предосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что болельщики смогут поддержать «Зенит» на матче с «Уралом».