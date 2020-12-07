Диетолог предупредила об опасности предновогодних диет

Вместо того, чтобы срочно худеть к какому-то событию, нужно правильно организовать свое питание. Фото: pixabay.com

Вместо того, чтобы срочно худеть к какому-то событию, нужно правильно организовать свое питание. Фото: pixabay.com

Целенаправленное похудение к Новому году не дает ощутимых результатов, но может спровоцировать обострение или появление болезней. Об этом рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.

По ее словам, предпраздничные диеты часто оборачиваются целым «букетом» проблем. Люди, которые начинают сильно ограничивать себя в еде, часто срываются, нервничают и доводят себя до депрессии.

Врач отметила в беседе с радио Sputnik, что из-за обильных трапез за праздничным столом и в следующие дни люди наберут даже больше, чем удалось сбросить перед застольем.

Кроме того, такие «качели» в питании могут способствовать усугублению сахарного диабета и гипертонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что диетолог рассказал об опасности черного хлеба. Считающийся диетическим продукт содержит много сахара.