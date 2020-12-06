Диетолог рассказал об опасности черного хлеба

Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

Черный хлеб не подходит не только тем, кто желает избавиться от лишнего веса, но и людям, страдающим от сахарного диабета. Фото: pixabay

Диетолог Майкл Мосли объяснил, что желающим похудеть стоит осторожно относиться к употреблению черного хлеба. Считающийся диетическим продукт содержит много сахара.

По словам специалиста, для того, чтобы избавиться от лишнего веса, нужно исключить из меню как белый хлеб, так и черный. Хлебобулочные изделия содержат в себе вредные добавки, усиливающие вкус, а также способствуют повышению уровня сахара в крови.

Также воздержаться от употребления черного хлеба следует людям, страдающим от сахарного диабета. Вместо него лучше употреблять цельное зерно: ячмень, булгур, рожь и бурый рис. Также полезны будут бобовые, в составе которых есть сложные углеводы. Они предотвращают повышение уровня сахара в крови и улучшают микрофлору кишечника.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что чеснок может быть не только полезен, но и вреден для организма.