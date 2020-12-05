Диетолог заявила об скрытой опасности чеснока

Диетолог заявила об скрытой опасности чеснока
Диетолог призвала есть чеснок в меру. Фото: pixabay

Стоит быть осторожным при употреблении чеснока в пищу.

Российские врач-диетолог Инна Заикина заявила, что чеснок полезен, но при этом имеет скрытую опасность, о которой не все знают. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Ограничить потребление чеснока нужно людям, у которых есть язвенные болезни желудка, панкреатит и желчнокаменные болезни, так как он способствует выделению желудочного сока и желчи.

Напоминаем, что всего полезного тоже должно быть в меру. Так, врачи предостерегают от переедания цитрусовых на новогодних праздниках, так как это может вызвать аллергические реакции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что эндокринолог рассказала, кому опасно есть картофель. Она посоветовала есть картофель в вареном виде, а лучше — готовить его на пару, избегая слишком высоких температур.

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